Bianca Andrade mostra reação do filho Cris ao ver jatinho

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou a reação fofa do filho Cris ao ver o jatinho em que embarcaria para Noronha

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 12h48

Neste sábado, a empresária Bianca Andrade (27) compartilhou em seu Instagram um vídeo fofo de seu filho Cris (11 meses) reagindo à chegada de um jatinho.

No vídeo, o menino estava sentado em um sofá e se assustava com a chegada da aeronave que levaria ele e a mãe para Fernando de Noronha.

“Eu ainda não superei essa reação dele vendo a jatinho pela primeira vez. E a mãozinha em cima do sofá? Eu pisquei e esse menino virou um adulto”, comentou a mãe na legenda da postagem.

O apresentador Tiago Leifert brincou sobre a reação do pequeno Cris nos comentários: “‘Quando eu tiver 12 anos vou comprar 1 desses’”.

Em outras fotos publicada pela participante do BBB 20, Cris aparecia se divertindo com a mãe dentro do jatinho.

Confira aqui as postagens de Bianca Andrade!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Desabafo de mãe!

Nesta última sexta-feira, 8, a ex-BBB comentou no podcast PodDelas sobre a depressão pós-parto que sofreu após o nascimento de Cris.

"Planejamos o Cris, mas depois que eu tive o Cris eu vi que não é só essa parte de que 'a vida se encaixa'. Acredito muito no universo e minha intuição estava certa, mas tem uma parte muito difícil e eu sempre falo disso", contou Bianca.

A empresária então comentou sobre a sensação que teve após o nascimento do primeiro filho do seu antigo relacionamento com o youtuber Fred.

"Eu me choquei muito com a maternidade. Tive baby blues, que é uma sensação de depressão pós-parto, você se sente perdida, angústia, tristeza. Chorava todo dia, estava muito mal, muito triste, completamente diferente do que imaginei, queria estar no ápice da minha felicidade", desabafou Bianca.