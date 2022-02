Bianca Andrade mostra novo visual para o filho, Cris, e reação surpreende: ''Será que gostou?''

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou um vídeo mostrando a reação do filho, Cris, com o seu novo visual

Bianca Andrade (27) encantou os seus seguidores nesta quarta-feira, 2, ao mostrar a reação do filho, Cris (6 meses), com o seu novo visual.

Para a nova fase da carreira, a influenciadora digital apostou em madeixas curtinhas de novo, e, desta vez, mais claras.

No perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo onde aparece exibindo os fios para o herdeiro, que cai na gargalhada com a brincadeira da matriarca.

"Acho que alguém gostou do cabelo novo da mamain", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Cris é fruto do relacionamento de Bianca Andrade com o youtuber Fred (32).

