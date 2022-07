Bianca Andrade flagra Cris aprontando e brinca: ''Virou um pestinha''

Alerta de mãe-coruja! Bianca se declara após mostrar Cris aprontando

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 16h43

Bianca Andrade (27) não faz questão alguma de esconder como lida com a maternidade em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 04, não foi muito diferente.

Após tomar seu café da manhã, a empresária foi curtir um momento ao lado de Cris (11 meses) e acabou flagrando ele fazendo umas baguncinhas. Além de mostrar todo o momento nos Stories de seu Instagram, é claro que ela se derreteu pelo neném.

“Gente, eu acho que vi um neném!”, começa a influenciadora ao andar na direção do bebê, que estende a mão e oferece um cascalho para ela. Bianca, então, se senta ao lado do herdeiro e coloca sua xícara de chá no chão, próximo aos dois.

Em seguida, ela começa a brincar de jogar os cascalhos com o pequeno e mostra seu novo brinquedo favorito: uma pantufa de dinossauro. Só que, ao Boca Rosa pegar no objeto para gravá-lo, Cris se irrita. “Calma, meu filho! Mamãe não vai tirar a pantufa do neném. Fica tranquilo”.

Depois, ela mostra que o neném jogou um dos cascalhos dentro de sua bebida! “Criança! Está quente o chá da mãe, meu filho”, alertou. “Virou bagunça… Você gostou, filho? Vai, joga”, liberou a mãe.

“A gente estava falando que esse menino está a beira de virar um pestinha… Ele já virou”, estava dizendo Bianca no momento exato em que Cris bate na xícara e derrama todo o líquido no chão!

A maquiadora, então, entra dentro de casa com o neném, que é fruto de seu antigo relacionamento com Fred (33) e continua brincando com ele. Algum tempinho depois, ela postou uma foto na qual apareceu levantando ele e aproveitou para se declarar.

“De todas as minhas versões, essa é a minha favorita. Amo te ver crescer, mesmo que isso teste mil vezes a minha paciência porque tu está ficando danado [risos], mas eu amo ver você se tornando você. Te amo, ‘guduguinho’ da mamãe”, escreveu.

Confira os frames que Bianca Andrade publicou de Cris aprontando: