Bianca Andrade encanta com look de couro combinando com filho

Influenciadora Bianca Andrade surge combinando look com Cris, filho que tem com o youtuber Fred, que hoje está no BBB

A influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) encantou a internet com cliques ao lado de seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber e participante do Big Brother Brasil 23, Fred (33). Nas fotos publicadas em suas redes sociais, ela e o pequeno aparecem combinando looks!

“Minha família nada tradicional (e muito feliz) brasileira”, escreveu a influenciadora da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a empresária e o pequeno surgiram com looks de couro combinando, todos de preto.

Os comentários foram inundados de elogios à família linda. “Não aguento. Passo mal”, elogiou um internauta. “Lindos demais, coisa mais linda”, exaltou uma outra fã da empresária. “Eu amo tanto vocês”, exclamou um terceiro. Além dos milhares de corações, palminhas e carinhas de apaixonado enviados.

Veja a publicação da influenciadora e empresária Bianca Andrade combina look de couro com filho Cris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)



Bianca Andrade já tem torcida neste BBB

Quando a participação de Fred foi anunciada a ex-sister escreveu um post em apoio ao jornalista e deixando sua torcida bem clara: “Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos. E sim, o Bruno é minha familia. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu pós meu bbb para termos o maior presente de todos, o Cris (e que sorte a minha, Bruno é o melhor pai que eu já conheci). Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia. Mesmo não sendo mais um casal. Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada. Ah, e esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB", escreveu a influencer.