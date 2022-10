Bianca Andrade compartilha vídeo fofo do filho Cris imitando pássaro

A empresária e influenciadora Bianca Andrade está aproveitando uma viagem a Cancún com o filho Cris

Nesta sexta-feira, 14, Bianca Andrade (27) encheu a web de fofura ao compartilhar um vídeo do seu filho Cris (1) durante uma viagem mãe e filho para Cancún, no México.

A empresária apareceu segurando o primogênito no colo enquanto pequeno, sem camisa, imitava o barulho de um pássaro que estava nas proximidades.

“Gudugo aprendeu a imitar um bichinho novo”, informou a ex-BBB na legenda do vídeo postado no feed do seu Instagram.

Os fãs da participante do BBB 20 adoraram o vídeo e escreveram vários comentários exaltando a fofura do pequeno Cris. “Dá vontade de apertar muito esse seu menino”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Eu morro de amor por esse baby”.

Viagem mãe e filho!

No Dia das Crianças, 12, Bianca compartilhou uma série de fotos aproveitando um dia na piscina em Cancún ao lado do filho fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33).

Boca Rosa apareceu com um biquíni preto com estampas coloridas e alças rosas. O filho da influenciadora vestia uma bermuda preta com estampa colorida, combinando com a mãe.

“Dia das Crianças do jeito que meu peixinho mais AMA”, escreveu a mamãe na legenda da postagem compartilhada em suas redes sociais.

No mesmo dia, a influenciadora mostrou os bastidores desta que é a primeira viagem internacional de Cris. Nas imagens compartilhadas, o pequeno e sua mãe apareciam abraçados no avião.