Bianca Andrade celebra 'mesversário' do filho: ''Cris Jenner''

Empresária e ex-BBB Bianca Andrade celebra 'mesversário' do filho, Cris, com festa temática inspirado nas Kardashians

Redação Publicado em 19/06/2022, às 09h27

Hoje é um dia de festa para Bianca Andrade (27)! Isso porque o filho da criadora do Boca Rosa, Cris, está completando 11 meses de vida.

A empresária continua mantendo a tradição de fazer festinhas temáticas para celebrar os mesversários do herdeiro, fruto do relacionamento com Fred(32), que dessa vez teve o tema: "Cris Jenner", baseado na empresária e criadora do The Kardashians (Star+), já que em todos os meses houve trocadilhos com o nome do bebê.

A mamãe babona então publicou uma série de cliques onde ela exibe com detalhes a festinha luxuosa que ela preparou para o pequeno, com direito aos dois usando a mesma roupa, docinhos, um belo bolo decorado e um pula-pula de castelo enorme.

Na legenda, a ex-BBB se derreteu pelo momento e revelou a emoção de reunir toda a sua família e amigos: "Último mesversario do baíugo em família e amigos da adolescência que vieram do rio! Coisa boa! O tema? CRIS JENNER! Então nos vestimos de momager e poderoso chefinho! Hahahaha mais a nossa cara impossível!", escreveu ela.

