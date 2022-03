Bianca Andrade abre álbum de fotos do filho, Cris, e se derrete: ''Anjinho na minha vida''

Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, explode o fofurômetro ao aparecer nas redes sociais da mãe

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 13h31

Bianca Andrade (27) deixou o coração dos seus seguidores quentinho com novas fotos do filho, Cris, fruto do seu relacionamento com Fred (32).

A influenciadora digital abriu um álbum de fotos do herdeiro, de 7 meses, e não escondeu o seu amor. Nas imagens, o pequeno exibe toda a sua fofura e beleza.

"Com ele é só alegria e amor. Cris é realmente um anjinho na minha vida", escreveu a mamãe coruja na legenda.

No cliques, o bebê curte o colinhos dos papais.

"Essa dobra da segunda foto, acabou comigo em muitos níveis", declarou Luiza; "A barriga da segunda foto é sacanagemmmmm de tão fofo", disparou uma internauta; "Ele melhora o dia de qualquer um", comentou outra.

CONFIRA OS CLIQUES DE CRIS