Biah Rodrigues se derrete ao surgir coladinha com sua filha, Fernanda: ''Com a pituca''

Biah Rodrigues se derreteu ao publicar alguns cliques cheios de chamego com a filha, Fernanda

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 18h07

Nesta quinta-feira, 26, Biah Rodrigues (25) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento de muito chamego que viveu com a filha, Fernanda (6 meses).

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com a pequena, sentada na escada na frente de sua casa, enquanto curtiam o pôr do sol.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "De agora com a pituca" e ainda questionou os fãs: "Parece com a mamãe, com o papai? Ou nenhum?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É uma mistura linda!", disse um. "Princesinha linda!", falou outro. "Fofas", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Biah Rodrigues com a filha, Fernanda, durante o pôr do sol: