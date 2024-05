Biah Rodrigues reage após Sorocaba revelar o nome do filho antes da hora

Esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues falou sobre a ‘gafe' do marido, que revelou o nome de um dos gêmeos antes da hora

A influenciadora digital Biah Rodrigues ficou surpresa ao ver que seu marido, o cantor Sorocaba, revelou o nome de um dos filhos gêmeos antes da hora certa. Ela pretendia divulgar os nomes dos bebês, que devem nascer em breve, em um vídeo especial produzido pelo casal. Porém, ele deixou o nome do menino escapar em um story no Instagram.

Sorocaba contou que um dos bebês vai se chamar Zion. Assim, Biah surgiu nos stories do Instagram para brincar com o jeito do marido, que não consegue guardar um segredo.

"Gente, o que eu faço com uma pessoa que não se aguenta em guardar um segredo? Os amigos que estão próximos sabem muito bem do que eu estou falando. Não dá para contar nada, não dá pra falar de uma gravidez, pra contar uma notícia… Ele tem essa necessidade de compartilhar”, disse ela.

E completou: "Eu falei, amor, vamos gravar um vídeo bacana para que a gente possa revelar o significado dos nomes, o porquê a gente escolheu, levou tanto tempo, a gente sentou, conversou, orou, chegou nos nomes… Aí, em um story ele consegue falar o nome dos dois, que lindo amor, parabéns”.

Em sua defesa, Sorocaba brincou: "Minha vida é um livro aberto. Escapuliu”. Biah e Sorocaba esperam o nascimento de gêmeos, sendo que é um menino e uma menina. Os dois já são pais de Theo e Fernanda.

O anúncio da gravidez de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, vão ser pais mais uma vez! Os dois anunciaram que vão ter filhos gêmeos! Em janeiro de 2024, eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.