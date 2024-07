Biah Rodrigues mostra foto do parto de Angelina e Zion, gêmeos com Sorocaba

Após o nascimento dos filhos na última terça-feira (9), Biah Rodrigues e Sorocaba dividiram com seguidores a primeira foto do parto de Angelina e Zion

Biah Rodrigues e Sorocaba publicaram o primeiro clique do nascimento dos filhos gêmeos, Angelina e Zion, nesta sexta-feira (12). Os dois já são pais de Theo e Nanda, e surpreenderam os seguidores desde o anúncio da gravidez da influenciadora. O parto dos pequenos foi também um momento de alívio para os pais, já que Biah foi internada recentemente por causa de um resfriado, pouco antes de conhecer os filhos.

"A bondade e fidelidade infinita do Senhor esteve presente conosco o tempo todo! Sejam bem-vindos, filhos da promessa. Zion e Angelina", escreveu a mãe e o pai, em uma publicação compartilhada. Quem também comemorou a chegada dos bebês foram os seguidores do casal, que acompanharam a gestação da influenciadora através das redes.

"Essa foto é a mais linda! Parabéns pela família", escreveu uma usuária do Instagram. "Bem-vindos, Zion e Angelina. Vocês chegaram em um lar cheio de amor e alegria que os esperavam ansiosamente. E parabéns aos papais. Amo vocês", comentou a outra. "Uma dupla da honra de Deus chegou! Que honra e alegria cuidar de vocês neste momento. Amamos demais", escreveu a médica responsável pelos cuidados com a mãe na reta final da gestação.

As crianças chegaram ao mundo no dia 9 de julho, em São Paulo, como foi confirmado pela equipe de comunicação do casal a CARAS Digital.

Biah Rodrigues é internada na reta final da gestação

Pouco antes de conhecer os filhos, a família passou por um susto em decorrência da saúde da mãe dos pequenos. Biah foi diagnosticada com influenza e precisou ser internada, para que fosse acompanhada de perto pelos médicos:

"Peguei influenza e estou internada, mas o bebês estão bem e são monitorados. Tive contrações, porém, sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", contou ela na ocasião. A jovem também mostrou que precisou fazer uma nebulização, por causa da secreção no nariz, mas garantiu aos seguidores que ficaria bem.