Biah Rodrigues impressiona ao aparecer lendo a bíblia com o filho de 2 anos

Primogênito de Biah Rodrigues aparece lendo a bíblia e rezando ao lado da mãe em vídeo

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 12h48

A influenciadora Biah Rodrigues (25) não costuma esconder das redes sociais que é uma pessoa bem religiosa.

E, aparentemente, ela vem passando isso para seus herdeiros. Na última quarta-feira, 15, rolou a prova -mais do que fofa- deste fato.

A esposa de Sorocaba (41) usou seu Instagram para publicar um vídeo no qual apareceu lendo a bíblia e rezando com Theo (2).

No começo do registro, é possível ver o menino contando, com seu sotaque lindo, histórias do livro sagrado e ao final, agradecendo a Deus.

“Theozinho cada dia mais afiado na bíblia”, se derreteu a mãe-coruja no começo da legenda. “E você, já agradeceu por mais um dia hoje?”, questionou em seguida.

É claro que o post deixou os fãs apaixonadíssimos. “Que amor”, “lindo”, “que gracinha”, “fofura demais”, “coisa mais rica” e “você é uma mãe incrível”, disseram.

Vale ressaltar que nesta semana a casa de Biah estava festa para a celebração de mais um mesversário de Nanda (7 meses). Desta vez, a modelo e o cantor escolheram o tema São João.

Veja o vídeo de Biah Rodrigues lendo a bíblia e rezando com Theo: