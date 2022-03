Biah Rodrigues e Sorocaba comemoram 4 meses da filha, Fernanda

Com tema de Bailarina, Biah Rodrigues e Sorocaba fazem festinha de 4 meses para a filha, Fernanda

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 12h12

Biah Rodrigues (25) e Sorocaba (41) comemoram mais um mesversário da filha caçula, Fernanda.

Desta vez, os papais corujas escolheram o tema de bailarina para o quarto mês de vida da herdeira. E claro que eles dividiram fotos impecáveis nas redes sociais.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital publicou as fotos com a pequena usando um vestido rodado e sapatilha.

"4 meses da minha Bailarina", escreveu ela na legenda da publicação.

Em um segundo post, a esposa do cantor compartilhou fotos dos filhos se divertindo e se derreteu. "Nunca pensei que poderia amar incondicionalmente mais de um…", disse ela.

CONFIRA A FESTA DE 4 MESES DA FILHA DE BIAH RODRIGUES E SOROCABA

