Biah Rodrigues chora ao revelar ida ao hospital com a filha caçula, Fernanda

Biah Rodrigues se emociona e chora ao relatar ida ao hospital de madrugada com a filha caçula: 'Febre tão alta'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h42

A influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, ficou emocionada e apareceu chorando nos stories do Instagram enquanto contava sobre uma madrugada agitada com a filha caçula, Fernanda. Ela precisou levar a bebê ao hospital durante a madrugada por causa da febre alta e só ficou mais tranquila após fazer vários exames.

Biah contou que a herdeira fez vários tipos de exames e os médicos não acharam nenhum problema. Assim, elas voltaram para casa e a bebê já está melhor. A influenciadora contou que teve noites difíceis com as crianças nos últimos dias.

Biah Rodrigues conta sobre a saúde da filha caçula

A filha caçula teve febre alta de 39 graus. “No início eu achei que era o dentinho, mas como pode ser dente tendo uma febre tão alta? Às vezes pode acontecer de ter febre, mas não por tantos dias e uma febre tão alta. Não tinha sintomas respiratórios, não tinha coriza, não tinha tosse. E a mãe fica: o que está acontecendo? Com tudo o que aconteceu, eu falei: 'eu vou para o hospital, porque eu acho mais coerente'. Lá eu consigo entender o que está acontecendo, vão examiná-la, enfim. Além das febres, ela estava tendo dores e estava com um choro inconsolável”, disse ela.

E completou: “Chegando lá no hospital, ela foi examinada por uma pediatra e notou que a barriga dela estava distendida, maiorzinha, e ela ficou preocupada. 'vamso pedir um ultrassom para descartar qualquer hipótese cirúrgica, de emergência, alguma inflamação ou obstrução intestinal. Todo mundo apavorado, e eu: 'não vai ser nada, tenho certeza que não vai ser nada'”.

Então, Biah se emocionou ao contar sobre a sua fé nas orações para a melhora da filha. “Antes de sair de casa, ela estava sentindo muita dor e estava sendo medicada, mas não estava adiantando. Eu peguei a Rose, nós fomos para o quarto dela e começamos a orar. Eu falei: 'senhor, os meus filhos são teus. E o inimigo não pode tocar neles. E ela não vai ter nada'. Fomos para o hospital, chegando lá fizemos todos os exames, exame de urina para descartar infecção urinária também, e não deu absolutamente nada. Não tinha nada, nada. Enquanto a gente esperava o resultado, a nanda queria comer. Eu abri a comidinha dela que levamos de casa e ela começou a comer”, finalizou.

