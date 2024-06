Bia Miranda anuncia nascimento de seu primeiro filho com DJ Buarque

Nasceu! Ex-participante de 'A Fazenda', a influenciadora Bia Miranda revelou que seu primeiro filho, Kaleb, já chegou ao mundo

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, para revelar aos seguidores que seu primeiro filho, Kaleb, já chegou ao mundo. O anúncio, gravado no dia anterior, foi publicado através dos stories de seu Instagram somente após o nascimento do bebê, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque.

Com uma sequência de vídeos, a neta de Gretchen explicou o motivo de não falar publicamente em tempo real que estava indo para a maternidade. "Não fiquem bravos comigo, sempre posto tudo para vocês", iniciou ela.

Em seguida, Bia Miranda contou que seu médico havia informado sobre a possibilidade da indução de parto: "O Kaleb não está engordando. Tem a ver com o líquido dentro da bolsa, que não está mais alimentando ele, então ele não precisa mais ficar dentro de mim e tem que nascer o mais rápido possível", disse a influenciadora digital.

A ex-A Fazenda, então, explicou que iria se arrumar para seguir ao hospital assim que finalizasse o registro do anúncio. "A bolsa não estourou. Vou induzir o parto normal, não optei por cesárea. Estou postando esse vídeo depois [do nascimento] porque tudo na minha vida, eu sempre acreditei em realizar primeiro e depois contar. Parto é uma coisa muito séria", declarou.

"Esse vídeo será postado só quando o Kalebinho estiver aqui nos meus braços, comigo. Acredito que como pessoas que gostam de mim me desejam coisas boas, pessoas que também não gostam de mim desejam coisas ruins. Não quero ninguém desejando nada ruim no meu parto", finalizou Bia Miranda.

Até o momento, nem a influenciadora e nem DJ Buarque publicaram o primeiro registro do bebê. Vale lembrar que, mais cedo, Bia trocou farpas com a mãe, Jenny Miranda, alegando que ela estaria usando sua gravidez para gerar visualizações em seu perfil.

O desabafo de Jenny Miranda

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jenny Miranda surpreendeu ao falar da gravidez de Bia Miranda, que é sua filha, mas com quem ela não tem mais contato. A jovem compartilhou que está em trabalho de parto e que seu primeiro filho, Kaleb, está prestes a vir ao mundo. Por conta disso, a futura vovó compartilhou um desabafo aos prantos na última segunda-feira, 3.

"Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela", disse Jenny; confira mais detalhes!