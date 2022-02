Bella Falconi mostra as filhas e brinca: ''Cada uma é a cópia de um dos pais''

Bella Falconi diverte a web ao mostrar que uma das filhas é igual ela e a outra idêntica a Maguila

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h49

Cara de um… Focinho de outro!

Bella Falconi (36) conseguiu, ao mesmo tempo, arrancar risadas e derreter os internautas nesta sexta-feira, 25.

Mãe de Vicky (5) e Stella (3), ela está sempre usando as redes para compartilhar registros especiais das pequenas.

Desta vez, a influenciadora digital também fez isso, mas chamou a atenção para um detalhe engraçado: a primogênita é a cara de Maguila (42) e a caçula a sua cara.

No Instagram, ela publicou uma sequência de duas fotos, uma de cada filha, e comentou sobre as semelhanças.

“Bella Kids e Maguila Kids. Na sua casa é assim também? Cada filho a cópia de um dos pais?”, brincou na legenda do post.

Os fãs não puderam discordar com Bella. “Aí saiu direitinho, inclusive no temperamento, né?”, “impressionante a semelhança entre vocês e as crianças” e “Bellinha e Maguilinha” foram alguns dos comentários.

Confira as fotos em que Bella Falconi mostra a semelhança entre suas filhas e os pais: