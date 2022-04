Bárbara Evans revela problema raro no parto da primeira filha, Ayla: ''Cordão umbilical tinha um nó''

Mamãe de primeira viagem, Bárbara Evans desabafa sobre momento delicado durante parto da primeira herdeira com Gustavo Theodoro

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 09h49

Após deixar a maternidade com a filha na segunda-feira, 04, Bárbara Evans (30) contou que levou um susto durante o parto.

A mamãe de primeira viagem deu à luz Ayla, sua primeira herdeira com o empresário Gustavo Theodoro no último domingo, 03.

Nos Stories de seu Instagram, na segunda-feira, 04, a filha de Monique Evans (65) revelou que a médica descobriu que tinha um nó verdadeiro no cordão umbilical.

"E vocês não sabem o que aconteceu. Assim que cortam a minha barriga pra tirar a Ayla, a doutora descobriu que tinha um 'nó verdadeiro', que acontece só em 1% das grávidas. Tinha um nó no cordão umbilical. Coloca no Google aí. É muito, muito perigoso. Realmente foi Deus e deu tudo certo. E também tinha um cisto em um dos meus ovários, de novo. Quando fizemos a cesárea, aproveitamos pra tirar. Graças a Deus, deu tudo certo", disse ela na volta para casa.

Na manhã desta terça-feira, 05, Bárbara Evans voltou a falar sobre o momento delicado ao compartilhar registro do nascimento da herdeira, em que é possível ver o nó no cordão umbilical.

"Deus existe? Eu posso te provar que sim. Foto do parto da Ayla. Descobrimos na hora do parto da Ayla. E graças a DEus, estamos ótimas", começou escrevendo.

"Nó verdadeiro de cordão. Ocorre quando o cordão dá um nó em si mesmo. Esse tipo de problema é raro, ocorrendo em cerca de 2% dos casos de gravidez apenas, mas gera muita preocupação, já que, dependendo de quão apertado o nó está, ele pode até mesmo interromper a troca de nutrientes entre a mãe e o bebê", explicou ela.

Bárbara Evans relembra perda de um dos bebês

Recentemente, na reta final da gravidez, Bárbara Evans recordou a perda de um dos seus bebês ao ser questionada sobre fertilização. Ela explicou que na ocasião sua médica orientou gerar apenas um embrião, mas ela foi "teimosa" e decidiu usar dois.

"Minha médica também indicou um, mas eu fui teimosa e quis colocar dois. Hoje, se eu tivesse a opção de colocar um ou dois, eu colocaria só um", afirmou ela. "Primeiro que não me imagino passando por tudo que eu passei tentando salvar o embrião menor. É uma angústia, um desespero que não dá para explicar. E nada se pode fazer. Segundo que neste final [de gestação] eu estou tendo muitas dores, não me imagino com dois na barriga", completou.

Confira a publicação de Bárbara Evans sobre o problema raro: