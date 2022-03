Bárbara Evans relembra perda de um dos bebês: ''Uma angústia''

A modelo Bárbara Evans, que está na reta final da gravidez, relembrou a perda do feto

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 21h06

Bárbara Evans (30) usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para responder algumas perguntas de seus seguidores.

No Stories do Instagram, a modelo relembrou a perda de um dos seus bebês ao ser questionada por uma fã sobre a fertilização. Ela explicou que na ocasião sua médica orientou gerar apenas um embrião, mas ela foi "teimosa" e decidiu usar dois.

"Minha médica também indicou um, mas eu fui teimosa e quis colocar dois. Hoje, se eu tivesse a opção de colocar um ou dois, eu colocaria só um", afirmou ela.

Em seguida, Bárbara explicou que viveu momentos angustiantes. "Primeiro que não me imagino passando por tudo que eu passei tentando salvar o embrião menor. É uma angústia, um desespero que não dá para explicar. E nada se pode fazer. Segundo que neste final [de gestação] eu estou tendo muitas dores, não me imagino com dois na barriga", completou.

Reta final da gravidez

Bárbara está na reta final da primeira gravidez. Ela está à espera de uma menina, que se chamará Ayla. Recentemente, a modelo mostrou o barrigão nas redes sociais e comentou sobre as transformações corporais dela e os cuidados que teve com a alimentação durante o processo de maternidade. "E de repente 8 meses!!Como esses meses passaram rápido, mas também esse último mês… parece 1 ano!! Não passa por nada, socorro", disse ela em um trecho da publicação.

A primeira filha de Barbara e Gustavo Theodoro (30) deve nascer na primeira semana de abril. Ela passará por uma cesária, mas não adiantou a data para surpreender seus fãs.