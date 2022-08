Bárbara Evans mostra primeira vez da filha, Ayla, na piscina: "Muita fofura"

A modelo Bárbara Evans postou alguns cliques de seu dia na piscina ao lado da filha, Ayla, e do marido, Gustavo Theodoro

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 20h01

Bárbara Evans (31) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado da filha, Ayla (4 meses), e do marido, Gustavo Theodoro (32).

A modelo aproveitou o dia ensolarado para dar um mergulho na piscina e revelou que foi a primeira vez da filha. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a filha de Monique Evans (66) aparece usando um biquíni sem alças rosa. Já a bebê, está usando um maiô listrado com detalhes rosa.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre o dia em família. "Nossa primeira piscina juntos. Será que a bebezuka gostou??", falou ela. Os cliques fofos encantaram os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Muita fofura", disse uma internauta. "Já tá uma mocinha", falou outra. "Ela tá muito linda. E está gostando muito", falou uma fã.

Confira as fotos de Bárbara Evans na piscina com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Declaração para o marido

No dia em que Gustavo Theodoro completou mais um ano de vida, Bárbara Evans compartilhou nas redes sociais um lindo clique em que aparece ao lado do empresário e da herdeira, Ayla, e prestou homenagem ao marido.

"Meu amor, hoje é o seu dia! Dia de festejar! Parabéns por mais um ano de vida, e esse ano mais que especial, né?! Desejo que seus sonhos continuem se realizando e que você conquiste tudo que sempre sonhou. Quero que saiba que te admiro muito, como filho, como marido e agora principalmente como pai. Nossa 'bebezuka' não poderia ter um pai melhor!", disse ela em um trecho da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!