Bárbara Evans mostra os bastidores do ensaio newborn dos filhos gêmeos

Após compartilhar cliques do ensaio newborn de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, Bárbara Evans mostra os bastidores da sessão de fotos

Na última quarta-feira, 13, a modelo Bárbara Evans derreteu o coração de seus seguidores ao compartilhar as fotos do ensaio newborn dos gêmeosÁlvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro. Os bebês fizeram as fotos com o tema country e encantaram a todos com os registros.

E nesta quinta-feira, 14, a filha de Monique Evans mostrou um pouquinho de como foi os bastidores do ensaio fotográfico para seus seguidores. Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital mostrou os pequenos sendo arrumados com delicadeza pela equipe responsável pelo ensaio. Todos os profissionais apareceram com máscaras e toucas, para manter os recém-nascidos seguros.

Na legenda da publicação, Bárbara se declarou para seus filhos e fez questão de incluir sua primogênita, Ayla, de 1 ano, na homenagem. "Agora posso dizer com todas as palavras, realizei O MAIOR SONHO DA MINHA VIDA. Ser mãe. Obrigada Deus por tanto. Minha menina Ayla, e meus meninos, Álvaro e Antônio", escreveu ela.

Confira a publicação:

Bárbara Evans desabafa após cirurgia de emergência da filha

Ainda nesta quinta-feira, 14, Bárbara Evans anunciou seu retorno à Record com um alerta importante depois de um longo período longe das telinhas. A modelo revelou que concedeu uma entrevista à emissora para conscientizar outros pais sobre um incidente sério envolvendo sua filha, a pequena Ayla.

Enquanto se preparava para a entrevista, Bárbara compartilhou detalhes do estado de saúde da menina, que tem apenas um aninho. Ela revelou que sua filha ainda está em processo de recuperação e que, apesar dela ter passado por uma cirurgia de emergência após engasgar com um amendoim, ainda não está curada.

“Antes que as más línguas falem: 'Ela está querendo biscoito, usou o isso da filha para aparecer' - tem gente que pensa isso - a minha vontade de dar entrevista era zero. Não apareço mais em programa, vocês sabem muito bem disso. Sou tranquila em minha vidinha”, Bárbara justificou sua decisão de voltar à televisão após sua participação em 'A Fazenda'.

“Não estou fazendo isso por mim, e sim por todos. Lógico, aqui eu tenho um acesso grande, mas não se compara com uma TV. Estou fazendo isso para alertar mães e pais para que isso não aconteça com nenhuma criança. Esse é o meu intuito. A minha filha ainda não está curada. Não é um assunto fácil de ser falado”, a loira desabafou sobre o drama.

Bárbara ainda explicou que conversou muito com seu marido sobre tornar a situação pública: “Não é fácil para mim falar sobre esse assunto. É uma decisão que tomei com o meu marido para alertar o maior número possível de pessoas. Por isso resolvi dar entrevista”, ela finalizou o desabafo.