Bárbara Evans mostra novo vídeo da filha dando risada

Bárbara Evans registra momento fofíssimo da filha, Ayla: 'Dois meses e já está rindo'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 13h05

A influenciadora digital Bárbara Evans (30) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo da filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro (30). A mamãe coruja exibiu a menina dando risadas enquanto conversava com a filha.

“Eu não aguento de tanta fofura, meu Deus. Dois meses e já está rindo e interagindo com a mamãe”, disse ela na legenda.

Além disso, Bárbara Evans atraiu os olhares ao mostrar que já recuperou a sua boa forma após o nascimento da filha. Ela apareceu com um conjunto de top e saia justa e deixou à mostra sua cinturinha fina.

Planos de casamento

Recentemente, Bárbara Evans contou que quer fazer o seu casamento religioso ainda neste ano. "Por conta da pandemia a gente adiou várias vezes e eu acabei engravidando, e o foco era primeiro a gestação. O casamento vai sair, sim, se Deus quiser, em dezembro. Já está tudo certo, programado e organizado", disse ela à Revista CARAS.

Além disso, ela contou que tem planos de ter mais um filho. "Super me animei. As pessoas falam que quando nasce o primeiro filho, você fica querendo correr do segundo porque é muita coisa na cabeça. Quero emendar um filho no outro, mas de qualquer jeito temos que esperar, então quem sabe no ano que vem a gente já não aparece aí com outro filhinho. Bem que eu falei que meu sonho era ser mãe. Já sabia que ia me sentir realizada neste papel", declarou.