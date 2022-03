Bárbara Evans mostra detalhes do quarto da filha, Ayla: ''Só esperar nossa princesa''

Na reta final da gestação, Bárbara Evans publicou um vídeo com os detalhes do quarto da herdeira

Bárbara Evans (30) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao mostrar o quarto da filha, Ayla.

A modelo está na reta final da gravidez da herdeira, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro (30), e compartilhou no Instagram um vídeo com os detalhes do cômodo, que é todo rosa.

"Como prometido o vídeo do quartinho da nossa princesa Ayla. Agora só esperar nossa princesa", escreveu ela na legenda.

Bárbara exibe o barrigão

No oitavo mês de gestação, Bárbara Evans exibiu o barrigão nas redes sociais. Na publicação, a modelo falou sobre as transformações corporais dela e os cuidados que teve com a alimentação a gravidez. "E de repente 8 meses!! Como esses meses passaram rápido, mas também esse último mês… parece 1 ano!! Não passa por nada, socorro!! 33 semanas por aqui, e voltei para o meu peso de 20 semanas acreditam?! Essa reta final é muito difícil de manter o peso, porque é a época que o bebê começa a ganhar peso", disse ela.

