Bárbara Evans faz relato sobre a amamentação e aconselha: ''Seja forte e paciente''

A modelo Bárbara Evans falou sobre a amamentação de sua primeira filha, Ayla

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 21h06

Bárbara Evans (30) usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 5, para dividir um relato com os fãs.

A modelo publicou no Instaram algumas fotos com Ayla, que nasceu no último domingo, 3, e contou como está sendo a amamentação da sua primeira filha com Gustavo Theodoro (30).

"Amamentação. Eu sei que cada mamãe é de uma forma, mas vou contar a minha experiência até agora com vocês. Antes de ter a Ayla, as perguntas mais frequentes eram: O que você está fazendo para se preparar para a amamentação? Você está com medo da amamentação? Eu na verdade nunca tive medo, nem do parto, nem da amamentação. Eu sempre tive na minha cabeça que não ia ser fácil, mas que eu iria dar tudo de mim. Não fiquei com muitas preocupações na minha cabeça do que poderia vir a acontecer. Por mais difícil que fosse, eu tentava só manter o meu pensamento no presente e não sofrer por antecedência!", começou ela.

Bárbara revelou que não está enfrentando problemas para amamentar a herdeira. "Graças a Deus eu não estou tendo dificuldades para amamentar, a Ayla também me ajuda muito com a pegada. Quando eu estava no hospital eu aproveitei ao máximo as enfermeiras, mesmo cansada dava tudo de mim para aprender e colher qualquer tipo de informação. Se errei? Claro, muitas vezes! Mas eu não desisti. Meu peito chegou a rachar, mas eu não parei até aprender! Cada bebê tem seu jeitinho e cada mamãe também, e juntas descobrimos a melhor NOSSA melhor maneira", acrescentou.

A modelo também aproveitou para deixar um conselho para as seguidoras que estão grávidas ou estão no processo de amamentação. "Não sei se será sempre assim, e não quero pensar no futuro. Só desejo estar preparada para enfrentar tudo que estiver pela minha frente! Vamos compartilhar experiências? Como foi para você? Como está sendo? Não se compare com ninguém, só esteja preparada e disposta para enfrentar com toda sua força qualquer futuro que Deus esteja preparando para você. Não sofra, seja forte e paciente!", finalizou.

