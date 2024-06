Bárbara Evans fala sobre estado de saúde do filho, internado na UTI

A influenciadora digital Bárbara Evans usou suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde de seu filho Antônio, de 6 meses

Na manhã desta quarta-feira, 5, a influenciadora digital Bárbara Evans usou suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde de seu filho Antônio, de 6 meses, que foi diagnosticado com bronquiolite e está na UTI. A apresentadora contou que o menino passou a noite bem e continua usando cateter para ajudá-lo na respiração.

"Antônio passou bem a noite, fez aspiração, saiu bastante catarro. Segue aqui no cateter, mas está tudo bem. Ele está bem sonolento, bem cansadinho. Agora, ele vai fazer fisioterapia de novo, vamos colocar um supositório porque ele ainda não fez cocô, e vamos dar um banho de gato", disse ela.

Na noite desta terça-feira, 4, ela disse que começou a ver uma melhora no quadro clínico do menino. "Depois de muito chorar hoje, acabei de subir para o quarto, mas o denguinho acabou de fazer uma fisioterapia muito boa, aspiraram o catarro dele, e ele sorriu. O denguinho voltou a sorrir, a mãe quase morreu do coração com ele sorrindo. Ele está com cateter, mas respirando confortável, sem estar incomodado com aquele monte de fio. Comecei a ver uma melhora no meu filho, graças a Deus, que assim avance cada vez mais", falou.

Desabafo

No último final de semana, Bárbara levou os três filhos, Ayla, de 2 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 6 meses, ao pronto socorro em razão de sintomas respiratórios, mas somente Antônio precisou ser hospitalizado. Ontem, a influenciadora falou sobre a preocupação com as crianças que estão em casa.

"Hoje é o quinto dia da bronquiolite, e é o pior. Depois do quinto, começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que precisamos ficar mais atentos em cima dele e também das crianças que estão em casa. Eles estão com bastante tosse, e a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal, vomitou", contou.