Bárbara Evans explica porque filho teve dificuldades para conseguir vaga na UTI

'Dinheiro não é tudo', disse a influenciadora; Bárbara Evans atualizou estado do filho e diz que precisou aguardar liberação de leito

A modelo Bárbara Evans explicou nesta segunda-feira, 03, porque um de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de seis meses, teve dificuldade para conseguir uma vaga na UTI. Mesmo com plano de saúde, o pequeno precisou esperar.

Em um desabafo, a influenciadora disse que estava mais calma após Antonio finalmente conseguir a vaga e em suas redes sociais ela explicou o motivo da demora: "Tô mais calma, conseguimos uma vaga na UTI. Tanto o SUS como o plano de saúde estão lotados. Ele tem plano, mas como vai tirar uma criança para colocar outra? Não faz sentido, tem que ficar esperando ter vaga".

Evans seguiu desabafando: "Dinheiro não é tudo, não. A gente ficou esperando e agora conseguimos e ele está lá. Está tudo bem, está monitorado e logo vai estar de alta", disse ela.

A filha de Monique Evans ainda agradeceu. "Fico muito agradecida e quero deixar uma mensagem para os amigos, familiares. Muito obrigado, é mais aquela angústia de não ter UTI sendo que a criança estava precisando".

Mais cedo, ela havia feito um desabafo contando que estava muito abalada com a situação: “Vou ficar aqui no corredor mesmo. Já tomei um banho porque não sei quando vou tomar banho de novo. É isso, a gente vai falando. Tem que ser forte”, disse ela. “Agradeço a preocupação de todos! Não estou conseguindo falar agora, estou bastante abalada. Mas agradeço do fundo do meu coração”, escreveu.

O que aconteceu com o filho de Bárbara Evans?

Bárbara Evans contou que o filho foi diagnosticado com bronquiolite e desconforto respiratório. No final de semana, ela levou os três filhos ao pronto-socorro por causa de sintomas respiratórios e apenas Antônio ficou internado.

"Antonio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório, que está muito forte. Ele não está nem conseguindo mamar de tanto desconforto e também a saturação dele não está legal. Pode ser que piore e é melhor a gente estar aqui no hospital”, afirmou ela.

E completou: "À principio é bronquiolite, já fez todos os exames, já entraram com as medicações. Ele está aqui porque se dificultar ainda mais a respiração tem que ir para a UTI botar o cateter. Ele vai ficar aqui sobre monitoração”.