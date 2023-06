Bárbara Evans encanta ao mostrar ultrassom dos gêmeos pela primeira vez

No início da gravidez, Bárbara Evans compartilha foto mostrando o ultrassom dos gêmeos pela primeira vez; veja!

A mamãe coruja Bárbara Evans encantou os seus seguidores na última segunda-feira, 05, ao compartilhar pela primeira vez na internet, um registro inédito do ultrassom dos gêmeos que está esperando com GustavoTheodoro!

No início da gestação, à espera de um casal de meninos,que irá se chamar Álvaro e Antônio , a modelo publicou uma foto do exame de ultrassom dos filhos. Por meio de seus Stories no Instagram, ela se derreteu ao mostrar o registro especial. "Tudo perfeito com os nossos meninos. Graças a Deus", escreveu Bárbara na legenda, que fez questão de babar muito pelos próximos herdeiros.

Vale lembrar que Bárbara Evans e GustavoTheodoro se casaram no dia 09 de dezembro do ano passado, em uma cerimônia intimista que aconteceu no interior de São Paulo. Juntos, eles já são papais da pequena Ayla, de 1 ano.

Recentemente, Bárbara visitou a obra de sua nova mansão luxuosa! É que a modelo e o amado estão construindo a casa dos sonhos, e toda empolgada ela foi acompanhar a evolução da reforma, que está chegando na reta final. Nos stories do Instagram, a loira fez um tour pelos ambientes da casa e mostrou alguns detalhes.

VEJA O STORY DE BÁRBARA EVANS:

Foto: Reprodução/Instagram

Ao lado da família, Bárbara Evans comemora aniversário de 32 anos

Dia especial! Há poucas semanas, Bárbara Evans completou 32 anos de vida e comemorou a data especial ao lado de sua família. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma foto agarradinha com o marido, Gustavo Theodoro, e com a filha, Ayla, e agradeceu pela família que construiu. A loira, vale lembrar, anunciou recentemente que está grávida de gêmeos.

"Eu não poderia estar mais feliz, quem me conhece sabe que meu grande sonho era construir minha família. E hoje completando meus 32 aninhos, estou casada com um homem maravilhoso, juntos estamos construindo nossa família, temos nossa bebezuka AYLA, e agora estou grávida de dois meninos", festejou.