Bárbara Evans encanta ao mostrar a filha fazendo caras e bocas: "Sapequinha da mamãe"

A modelo Bárbara Evans compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico da filha, Ayla, e se derreteu pela herdeira

Bárbara Evans (31) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de novos cliques da filha, Ayla (10 meses), fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quinta-feira, 9, a menina surge usando um lindo vestido azul e branco, enquanto faz caras e bocas durante o ensaio fotográfico de mesversário.

Ao compartilhar os registros, a modelo se derreteu pela herdeira. "Sapequinha da mamãe. Fotos de 10 meses!! Vocês estão achando ela parecida com quem?", quis saber a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores ficaram divididos em relação à semelhança de Ayla. "Essa princesa é a sua cara, Bárbara", disse uma fã. "Ela se parece com o seu pai. Vovô materno", afirmou outra. "Tá parecendo muito com o papai dela", comentou uma seguidora. "Boneca linda. Cara da mamãe e do vovô", falou mais uma.

Confira as fotos da filha de Bárbara Evans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans surge de biquíni fio-dental

A modelo Bárbara Evans esquentou a internet. Em suas redes sociais, a loira surgiu maravilhosa com um biquíni lindo azul, aproveitando sua viagem para Punta Cana, na República Dominicana, para renovar o bronzeado.

Posando na beira da piscina do hotel em que está hospedada, a esposa de Gustavo Theodoro sensualizou bastante em uma pose, deixando seus seguidores completamente malucos com o corpão maravilhoso da modelo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!