Bárbara Evans deixa a maternidade com a filha, Ayla: ''Coração transbordando''

A modelo Bárbara Evans postou fotos com a filha recém-nascida e se declarou para a herdeira

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 15h49

Bárbara Evans (30) deixou a maternidade em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 4.

Em seu perfil no Instagram, a modelo publicou algumas fotos com a recém-nascida, Ayla, e o marido Gustavo Theodoro (30), e se declarou para a família.

"Hora de levar nosso maior presente para casa!! Felizes demais, com o coração transbordando", disse ela. Nos cliques, as duas estão usando looks vermelhos.

Em seguida, Bárbara falou sobre como está se sentindo grata. "Eu fico com a Ayla no colo e meu único pensamento é de gratidão, fico conversando com Deus… e agradecendo!! Um amor maior que o mundo. Minha família, amo muito vocês", finalizou.

A primeira filha da modelo e Gustavo nasceu neste último domingo, 3. Nas redes sociais, a filha da apresentadora Monique Evans (65) deu detalhes sobre a chegada de Ayla. "A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões [...]", disse ela em um trecho da publicação.

Confira as fotos de Bárbara com a filha, Ayla: