Bárbara Evans conta os perrengues que está vivendo na segunda gravidez

Bárbara está grávida de dois meninos, frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro

Bárbara Evans (31) compartilhou com os seguidores como está sendo sua segunda gravidez, frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Nas redes sociais, a influenciadora deu mais detalhes de como está se sentindo agora, grávida de dois meninos. Ela já é mãe de Ayla, de 9 meses.

Ao falar sobre a noite passada, a influencer revelou os 'perrengues' pelos quais passou: "Gente, sério, tenho até vergonha de falar isso aqui (...) Nesta noite, eu devo ter feito xixi no mínimo umas 30 vezes, eu nem estou exagerando."

Além do xixi, ela falou de algumas dores e do cansaço que tem sentido: "Eu estou assim, onde eu me encosto, eu fico. Onde eu me sento, eu deito...E o peito, eu nem falo para vocês. Estou tendo que dormir assim, de barriga para cima, de tanta dor".

Recentemente, a influenciadora também falou sobre o enjoo da segunda gestação: "Estava pensando aqui: tem gente que fala que tenho cara de enjoada, né? Imagina o que essas pessoas vão pensar agora que, realmente, estou enjoada. Se a minha cara é enjoada, imagina a minha cara enjoada com enjoo? Melhor nem chegar perto."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans se revolta após comentário sobre sua filha mais velha

Na quinta-feira, 18, a loira se irritou bastante após receber uma crítica de que sua filha mais velha, Ayla, ficaria de canto com a chegada dos gêmeos. A crítica veio de uma seguidora depois que ela decidiu abrir uma caixinha de perguntas:

“Coitadinha da Ayla, tão pequena e já vai ficar no canto”, disparou um seguidor da modelo. “No canto? Em que mundo você vive? Então, quando o casal tem outro filho, um fica no canto? Que cabecinha vazia”, respondeu a modelo, irritada, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.