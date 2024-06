Bárbara Evans atualização após internação do filho e desabafa em rede social

'Momentos que desabamos’, disse Bárbara Evans; Antônio foi diagnosticado com bronquite e está internado na UTI após esperar pela vaga

Nesta terça-feira, 04, Bárbara Evans usou o seu Instagram para desabafar. Em postagem nos Stories, a influenciadora atualizou sobre o estado de saúde do filho Antônio, de seis meses, que foi diagnosticado com bronquite e está internado na UTI após esperar pela vaga.

"Tem momentos que somos fortes, momentos que desabamos. Muitas saudades das crianças em casa, mas está tudo ocorrendo bem. O Antônio colocou o cateter que é para ele respirar melhor e agora a gente tem que esperar algumas horas para ver melhora. Mas é isso, está tudo bem só estou cansada mentalmente, fisicamente. Muitas saudades das crianças, da minha família, da minha casa. Mas não consigo ir embora e deixar ele aqui para ver as outras crianças", disse ela.

Em um desabafo feito anteriormente, Evans apareceu nas redes sociais na manhã desta terça para atualizar sobre o quadro de saúde do pequeno. Ela contou que o pequeno precisou fazer duas aspirações durante a madrugada e falou sobre o cansaço de ter passado a noite no hospital.

"Antônio teve que fazer duas aspirações de madrugada com o fisioterapeuta, que massageia e aspira a secreção. Agora de manhã a médica veio ver ele e ele estava chiando bastante. Pediu para a fisioterapeuta vir de novo para ver se teria que colocar o cateter, mas deu uma boa limpada e não precisou. Hoje eu tenho uns exames para fazer e estou esperando o Gustavo chegar para ficar no meu lugar e eu ir", disse ela.

"Hoje é o quinto dia da bronquiolite, e é o pior. Depois do quinto, começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que precisamos ficar mais atentos em cima dele e também das crianças que estão em casa. Eles estão com bastante tosse, e a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal, vomitou", continuou Bárbara.

Sintomas respiratórios

Bárbara Evans contou recentemente que o filho foi diagnosticado com bronquiolite e desconforto respiratório. No último final de semana, a artista foi com os três filhos ao pronto-socorro em razão de sintomas respiratórios, mas somente Antônio precisou ser hospitalizado.

Bárbara Evans, filha da apresentadora Monique Evans, é casada com o empresário Gustavo Theodoro. O casal tem três filhos: Ayla, de 2 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 6 meses