Após revelar doença de Lua, Tiago Leifert celebra diagnóstico precoce de câncer em filho de fã: ''Conseguimos''

Apresentador Tiago Leifert contou que já recebeu relatos de pais que descobriram câncer raro nos filhos após alerta sobre retinoblastoma da filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 08h45

Apresentador Tiago Leifert (41) revelou em suas redes sociais que alcançou seu objetivo ao revelar doença da filha.

O ex-comandante do BBB contou que uma fã descobriu o diagnóstico precoce de retinoblastoma após assistir ao vídeo em que Leifert e sua esposa, Daiana Garbin (40), falam sobre a doença rara da pequena Lua, de apenas um aninho.

Após o alerta importante dos papais e de receber relato de seguidora, Tiago Leifert celebrou nos Stories de seu Instagram, na noite de terça-feira, 01, o objetivo do casal, que era estimular o diagnóstico precoce.

"Conseguimos o primeiro diagnóstico precoce de retinoblastoma graças ao vídeo da Lua. Uma mãe foi ao médico por causa do vídeo, reconheceu alguns sintomas, e a criança tem retinoblastoma em estágio inicial. Era esse o objetivo. Atingimos. Tem muito trabalho pela frente, e a gente pretende salvar muitas crianças ainda com a Luazinha, com a força da Lua. Deu certo, pegamos o primeiro", comemorou.

"Queria agradecer a todo mundo que falou a respeito da doença porque já estão começando a chegar relatos de crianças que foram ontem ao oftalmo e já detectaram alguma coisa. A gente vai salvar essas crianças", disse ainda.

Tiago Leifert e Daiana Garbin desabafam sobre câncer raro da filha

Em entrevista ao Fantástico, Tiago Leifert e Daiana Garbin contaram sobre a descoberta de retinoblastoma da filha, Lua. O casal segue confiante com a cura.

“Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase [do The Voice Brasil]. Eu ia embarcar com elas pra gravar, liguei pro meu chefe, o Boninho, e falei, olha, eu tenho um problema. E ele falou para eu ficar. Eu disse que não tinha menor condição de fazer nada. Sou uma pessoa alegre, mas naquele dia conheci a escuridão. Não tinha condição de trabalhar”.

"É uma dor dilacerante, você não consegue pensar em mais nada. Ainda não sabemos quantas sessões [de quimioterapia] ela ainda terá que fazer, mas temos fé e a certeza da cura”, disse Daiana.

