Após parto complicado, namorada de Toguro celebra primeira semana de vida do filho

"Ele está muito bem", celebrou Nara Paraguaia, namorada do influencer digital Toguro, nas redes sociais

Nara Paraguaia, namorada do influenciador digital Toguro, encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao comemorar a primeira semana de vida do filho, Gael, que nasceu no último dia 6.

Através dos Stories do Instagram, a influencer postou um vídeo com o bebê no colo e celebrou a data especial. Além disso, ela contou que está de repouso após parar na UTI devido as complicações no parto do herdeiro. Nara precisou passar por uma histerectomia, que consiste na retirada do útero.

"Estou aqui com o aniversariante do dia. Quem faz uma semana hoje? Graças a Deus foi uma semana superdifícil, mas uma lição de vida para mim. Ele está muito bem. Sexta-feira virá uma doutora para avaliar ele aqui, já que eu não posso sair ainda. Só posso sair semana que vem, é meu controle médico. Até lá, não vou descer nessas escadas", contou a mamãe de primeira viagem.

A mãe de Gael recebeu alta hospitalar na última segunda-feira, 11, e no dia seguinte, ela usou as redes sociais para postar uma foto segurando o filho recém-nascido, e também para fazer um agradecimento. "Dia de agradecer pela minha vida e da minha família, sou eternamente grata as pessoas que foram as ferramentas de Deus pra salvar a minha vida! Equipe @hmsantajoana muito obrigada pela atenção, cuidado, por terem feito tudo de melhor pra eu continuar viva, pela atenção e cuidado, amei o hospital, amei ter o Gael com vocês!", escreveu a namorada de Toguro em um trecho da postagem.

O que aconteceu com a namorada de Toguro?

Após o susto de ver a namorada ficar em situação delicada de saúde, Toguro voltou ao Instagram para revelar para os fãs que um erro médico fez com que Nara Paraguaia parasse na UTI. Em breve texto publicado nos stories, o influencer ainda explicou que tomará atitudes judiciais contra o hospital.

"Aconteceu um erro, fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto. Um assunto muito delicado está por vir. Ainda não sei qual atitude tomar. Uma vida quase se vai por um deslize. Assunto muito sério, delicado, vou conversar amanhã com a Nara e com o meu advogado pessoal [...]", revelou ele.

Na última quarta-feira, 6, Nara Paraguaia precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após complicações no parto de seu filho. A influenciadora digital planejava ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana, já que o plano inicial não pode ser realizado.