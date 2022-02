Após dar à luz pela 2ª vez, Rafa Brites flagra Felipe Andreoli com Leon: ''Melhor pai''

Rafa Brites mostra Felipe Andreoli com o filho recém-nascido e conversa sobre a chegada do bebê

A família aumentou!

Na noite da última quarta-feira, 23, Rafa Brites (35) e Felipe Andreoli (42) usaram as redes sociais para comunicar o nascimento do segundo filho.

A apresentadora usou os Stories de seu Instagram para postar um vídeo onde apareceu de pijama mesmo, conversando com os seguidores.

“Pessoal do Insta, passando aqui pra avisar que o Leonzinho chegou ontem! A gente já tá aqui na maternidade, tá tudo muito fofo. Leon e papai dormem (muito)... Aproveitar os primeiros dias porque a gente sabe que não é bem assim. Aos poucos a gente vai mandando mais notícias. Todo mundo com saúde e todo mundo bem”, disse.

Em seguida, ela mostrou o maridão segurando o bebê no colo e se declarou: “Desconheço pai melhor”.

Já na manhã desta quinta-feira, 24, a ruiva flagrou mais uma vez o jornalista de chamego com o herdeiro. “Bom dia”, desejou.

Sempre muito aberta, Rafa decidiu conversar um pouco mais com os internautas sobre a chegada do filho. “Estamos ótimos, eu, Leon, Fe. Fe passou a madrugada com o bebêzinho. Ele agarra no bebê, gente, parece que ele fica mais no puerpério que eu! Paizão”, brincou. “Nossa, como o segundo filho é mais fácil… Eu to com outra cabeça! É muito mais fácil, muito mais gostoso. Ai, eu tô apaixonada gente… Ele é a minha cara”.

A mãe-coruja também falou um pouco sobre a reação de Rocco (5) ao conhecer o irmão mais novo: “O Rocco, gente, muito fofo… Ele tá muito interessado porque descobriu que o irmão é um mamífero! Ontem vieram umas tias aqui e ele falava: ‘olha, meu bebêzinho’. A gente ficou com medo, porque rola um ciuminho, mas ele tá muito mais carinhoso do que ciumento”, garantiu.

Confira os registros de Rafa Brites e Felipe Andreoli na maternidade após a chegada de Leon: