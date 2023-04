Após anúncio de gravidez, fãs especulam sexo do novo filho de Neymar

Depois de Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelarem que serão pais, internautas adivinham qual será o sexo do bebê

Na terça-feira, 18, Neymar Jr. (31) e Bruna Biancardi, que completou 29 anos no último dia 15 de abril, anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos!

Após a notícia da gravidez, os fãs já começaram a especular o sexo do segundo filho do craque do Paris Saint-Germain. Vale lembrar que ele já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do relacionamento anterior com Carol Dantas.

Os internautas disseram que Bruna pode estar esperando uma menina, por conta dos detalhes da festa de aniversário dela que aconteceu no fim de semana, com decoração toda em rosa.

"A festa surpresa de aniversário que a Rafaella Santos fez para ela era o chá revelação... Era muito rosa, e a Bruna começou de branco e depois trocou a roupa para rosa! Já anotem aí que vem uma menina", disse uma fã. "Não é que era um chá revelação mesmo", comentou outra.

Nos stories de seu Instagram, Bruna compartilhou posts de amigos celebrando a gravidez. Em um dos registros, uma amiga da influencer postou foto dela segurando o teste de gravidez após a descoberta, no dia 02 de março.

Confira o anúncio de Neymar Jr. e Bruna Biancardi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Pai de Neymar Jr. reage à notícia de mais um neto

Na terça-feira, 18, a internet foi pega totalmente de surpresa depois que o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. será pai novamente! O futuro bebê é fruto de sua relação com a influenciadora Bruna Biancardi.

O futuro vovô, Neymar Pai, celebrou a notícia de que terá mais um neto, visto que o craque já possui Davi Lucca, de um antigo relacionamento. “Bora trabalhar mais [risos]. Família crescendo! Que Deus os abençoe e os proteja”, escreveu ele, republicando as fotos compartilhadas pelo camisa 10 e pela futura mamãe.