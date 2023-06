Após 17 dias internado, filho do sertanejo Barretto recebe alta hospitalar

Sertanejo Barretto, da dupla com Bruno, comemorou a alta hospitalar do filho recém-nascido, que passou 14 dias na UTI

O cantor sertanejo Barretto, da dupla com Bruno, e a esposa, Luisa Marconi, estão radiantes com a alta hospitalar do filho recém-nascido, Isac. O bebê nasceu no dia 29 de maio e precisou ficar internado na UTI. Agora, ele recebeu alta e já está em casa.

Isac nasceu prematuro enquanto o pai estava em um voo do Acre até São Paulo. Ele veio ao mundo com 3 quilos e 52 centímetros. Porém, ele teve um desconforto respiratório e preciso ficar em observação. Logo depois, os médicos diagnosticaram uma atelectasia, que é um problema no pulmão, e ele foi entubado na UTI. O bebê ficou cinco dias entubado e 14 dias na UTI. Depois disso, ele foi para o quarto e recebeu alta na noite de quarta-feira, 14.

“Obrigada a cada um por todo carinho conosco, só Deus sabe o quanto isso nos fortaleceu. Só Deus e as pessoas que estão conosco todos os dias sabem como foi difícil chegar até aqui, mas Deus nos capacita e traz uma força de onde não temos. Depois de 17 longos dias, para honra e glória do Senhor, estamos em casa”, disse a mãe.

Casamento de Barretto e Luisa

Vale lembrar que Barretto e Luisa se casaram em outubro de 2022 durante uma cerimônia ao ar livre em Londrina, no Paraná. A cerimônia aconteceu ao ar livre e contou com decoração luxuosa e romântica. A festa teve cerca de 400 convidados e o noivo ficou emocionado ao ver a entrada da noiva para a celebração.

No Instagram, Barretto mostrou as fotos da cerimônia e se declarou para a amada. “O tão esperado sim! Meu amor, diante de toda a nossa família e amigos pudemos concretizar e realizar o sonho do nosso casamento. Aproveito para agradecer a todos pela presença e pelas mensagens de carinho. Vocês são especiais”, disse ele na legenda.