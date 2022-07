Aos 7 meses de gravidez, Viviane Araújo é flagrada curtindo dia de praia no Rio de Janeiro

Viviane Araújo é flagrada ao aproveitar o dia na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 19h15

Gravidíssima, Viviane Araújo (47) decidiu aproveitar o solzinho deste sábado, 23, para renovar seu bronzeado e dar um mergulho no mar.

A artista, que está no 7º mês de sua primeira gestação, foi flagrada na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ao tomar uma ducha e andar pela areia.

Nas imagens, feitas por Delson Silva, é possível ver a musa super sorridente esbanjando seu corpão ao curtir o dia.

Vale lembrar que o bebê esperado por Viviane será um menino. Fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (33), o pequeno irá se chamar Joaquim.

Confira os registros de Viviane Araújo exibindo o barrigão na praia:

Viviane Araújo surge em praia do RJ exibindo seu barrigão (AgNews)

Viviane Araújo surge em praia do RJ exibindo seu barrigão (AgNews)

Viviane Araújo surge em praia do RJ exibindo seu barrigão (AgNews)

Caption

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!