Ao ouvir uma das filhas falando 'mama', Marcella Fogaça reflete: ''Um dos maiores acontecimentos da minha vida''

Na última quarta-feira, 02, aconteceu uma coisa incrível na casa de Marcella Fogaça: uma das gêmeas falou ‘mama’!

Ou, pelo menos, isso é o que a cantora acha que rolou.

Após o momento especial, a mãe das gêmeas Sophia e Pietra (10 meses) fez sua costumeira reflexão sobre e dividiu com os seguidores do Instagram.

“‘Mamamama’. Foi o que eu ouvi ontem da Pietra. E hoje eu acho que ela repetiu. Ainda estou sem acreditar, esperando ouvir mais vezes pra ter certeza que foi isso mesmo. É um dos maiores acontecimentos da minha vida, então eu preciso ter certeza absoluta, antes de abrir a porta pra enchente de emoções decorrente disso”, começou na legenda.

Em seguida, a influenciadora refletiu sobre quem é para as herdeiras: “Hoje eu levei elas na roda de música e o professor pregou na gente etiqueta com nossos nomes. Eu obviamente esqueci de tirar e estava com a Pietra no colo quando ela a achou, colada na minha blusa. (Elas amam etiquetas). Eu peguei e li pra ela: Marcella. E vi que aquele nome não fez nenhum sentido pra ela. Era apenas uma palavra qualquer como samambaia ou estante”, brincou.

“Pra ela eu sou mamãe, ou mamamama... E foi a primeira vez que de fato eu vi a ruptura que existe e que vai perdurar por anos, até que elas entendam que ‘mamama’ também é Marcella, que Marcella também é uma pessoa, que antes de ser mamãe teve uma vida toda só dela. Me senti por alguns segundos do tamanho daquela etiqueta. Amassada, meio apagada, tentando se agarrar aos últimos resquícios de cola que poderiam ligá-la em algum lugar. Por onde anda Marcella?”, questionou.

“Aí eu olhei pra dois olhos de jabuticaba me olhando enquanto colocava a etiqueta na boca. Pietra quase me engoliu. Pensei na hora e ri... Meio de aceitação, meio de desespero. Minhas filhas me engoliram. Isso é fato. Hoje em dia eu sou ‘mamama’. E só de lembrar dessas palavras saindo da boca dela eu me sinto enorme, gigante, potente. Engolida de amor. Esse é apenas um momento da minha vida. E eu não me importo de me dissolver nele, com a etiqueta mamãe pregada na testa”, prosseguiu a esposa de Joaquim Lopes (41).

“A Marcella está aqui, sempre estará. Ela apenas se ramificou mais e mais, se realocando dentro de mim e na vida, esperando os momentos de agir, de crescer e expandir. Eu não sou um nome. Eu sou um dicionário inteiro, capaz de conter o maior amor do mundo sem precisar entendê-lo ou explicá-lo. Eu sou mamãe. Muito prazer. Beijo gente linda! Encontrem a sanidade no caos, ela respira entendimento”, disse ao final.

Não demorou para que o ator deixasse um comentário no post da esposa: “Sempre que você precisar, entra na minha cabeça e se veja com os meus olhos. Você vai entender rápido qual é o centro do meu mundo! Eu amo vocês todas com potência e imensidão”, afirmou.

Para ilustrar o post, a musa usou duas fotos: uma onde apareceu brincando com as pequenas e, a outra, da tal etiqueta mencionada no texto.

