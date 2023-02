Ao lado da família, Gabriela Pugliesi comemora o terceiro mês do filho, Lion

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi comemorou o mesversário do filho ao lado da mãe, das irmãs e do sobrinho

Gabriela Pugliesi (37) reuniu a família para comemorar mais um mesversário do filho. Nesta quinta-feira, 2, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek, completou três meses de vida e ela fez questão a data especial na web.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece ao lado das irmãs, Ornella e Marcella Minelli, de sua mãe, Vera Minelli, e do sobrinho, Vittorio, e prestou uma homenagem para o menino.

"Vossa Alteza completa hoje 90 dias de vida. Claramente quem manda nessa família sãos os mini homens", brincou Pugliesi na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o bebê. "Cada dia mais lindo esse bebê. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Quanta lindeza. Parabéns", comentou outra. "Que família linda. Viva o Lion", falou uma fã.

Confira a foto de Pugliesi com a família no mesversário do filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Vergonha do corpo

A musa fitness Gabriela Pugliesi mostrou para seus seguidores uma foto de quando estava com o corpo trincado de sarado. Porém, ela surpreendeu a todos quando disse que não se sente bem ao olhar para como seu corpo era.

"Eu estava respondendo a perguntas, procurando fotos e me deparei com um print de uma pessoa que me mandou uma foto minha antiga, em que eu estou supermagra, e disse que usava essa foto como fundo de tela. A hora que eu vi aquela foto, não me reconheci. Me deu um baque. Falei: 'cara, eu era desse jeito. E tem gente que acha bonito, que se inspira'", disse ela em um trecho da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!