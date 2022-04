Ao lado da família, Debby Lagranha comemora o sétimo mês do filho: ''Como passa rápido''

A atriz Debby Lagranha mostrou a comemoração do mesversário do filho caçula e falou sobre a introdução alimentar

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 14h25

Debby Lagranha (30) reuniu a família para comemorar o sétimo mês de vida do filho caçula, Arthur.

Para comemorar a data, a artista levou o pequeno para tomar um café da manhã especial, já que começou a introdução alimentar do herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, Debby postou um vídeo com vários momentos da comemoração do mesversário, e se declarou para o filho.

"7 meses do meu raio de sol. E depois de um mês de muitas descobertas e novidades com a introdução alimentar do Tutu, resolvemos comemorar num lugar que a gente ama e definitivamente Arthur também!", começou ela.

A médica veterinária também falou sobre como Arthur se divertiu ao lado da família. "Entre as frutas, os sucos e o peitinho da mamãe, ele se esbaldou fazendo bagunça com a Nonna, com o Vovô, papai e mana! Cercado pela natureza e muito amor, nosso molequinho já começou o dia animado."

Para finalizar, ela se declarou para o filho. "Como passa rápido 7 meses já... e sem dúvida, nossa vida se fez mais bonita com sua chegada Tutu! Te amamos. Feliz vida, feliz 7 meses", completou.

