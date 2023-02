Anna Livya Padilha revela sexo de seu primeiro filho com Bruno Gomes

Menina Fantasma do SBT, atriz Anna Livya Padilha posa ao lado do marido para revelar sexo do bebê

Gravidíssima, a atriz Anna Livya Padilha (22), muito famosa por interpretar a Menina Fantasma das pegadinhas do SBT, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 8, para revelar o sexo do seu primeiro bebê com o marido, Bruno Gomes.

“Eu procuro palavras pra descrever você, mas não consigo descrever nem um pouco do êxtase que nos trouxe pela segunda vez. A primeira sensação, em saber que seu coraçãozinho já batia aqui dentro, e que sensação. A segunda, ao saber que era você, Nosso Filho”, revelou a famosa, que está em seu quarto mês de gestação.

“O quanto foi sonhado, e nesse sonho é que continuamos, mas agora, acordados. Em falar das vezes que o papai já afirmava, conversava e te chamava pelo nome, em falar das vezes que sonhamos com você nos braços. Costumam dizer que quando é menino, o mundo se torna azul, mas o nosso tem todas as cores, você quem as trouxe”, completou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Livya Padilha (@annalivya)



Anna Livya Padilha, a Menina Fantasma, fala pela primeira vez sobre a gravidez

Depois de ser flagrada na praia com a barriguinha saliente à mostra, a artista apareceu nas redes sociais para confirmar a gravidez para os fãs. A estrela contou que está muito feliz com a novidade e contou que o bebê é seu primeiro filho, fruto do casamento com Bruno Gomes. "Sim, estou esperando meu primeiro filho, estou radiante, como podem ver! Estou muito feliz desde que descobri. Não tem muito tempo que descobri, apesar de estar no quinto mês de gestação. Descobri praticamente no quarto mês, não tive sintoma nenhum. A gente sempre quis muito um bebê, mas não esperava que seria naquela hora", disse ela nos stories do Instagram.

"Pegou a gente de surpresa assim como pegou vocês ontem. Pegou a gente de surpresa a foto que saiu. A gente não contou antes porque meu marido tem uma vida mais reservada, eu também nunca expus tanto a minha vida pessoal e foi uma surpresa grande para a gente", contou ela.