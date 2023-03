Anna Livya Padilha revela desejo inusitado na gestação: “Deu vontade”

Menina fantasma do SBT, Anna Livya Padilha revelou que comeu um cosmético na gestação

Anna Livya Padilha (22), que ficou conhecida como ‘Menina Fantasma’ por participar das pegadinhas do SBT, espera seu primeiro filho com o marido, Bruno Gomes. Grávida de seis meses, a atriz abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs sobre a gestação e revelou que já precisou satisfazer um desejo inusitado.

“Já sentiu um desejo de grávida estranho?”, perguntou um seguidor. Com um filtro engraçado, Anna revelou que provou um cosmético durante a gestação: “Comi espuma de shampoo porque deu vontade”, chocando os seguidores. A loira também brincou quando foi perguntada se fez algum procedimento: “Sim, um filho”, disse com bom humor.

Anna Livya Padilha revela desejo inusitado: Reprodução/Instagam

Por fim, Anna Lyvia também falou sobre sua mudança física durante a gravidez: “Está se achando bonita na gestação?”, perguntou um admirador. “Sim, tô linda! São muitas mudanças no corpo, muitas mesmo, mas todas elas são para o momento mais importante e mais lindo da minha vida”, contou emocionada.

Anna Livya Padilha revela sexo de seu primeiro filho

No início do mês passado, Anna Livya Padilha usou as redes sociais para revelar o sexo de seu primeiro filho com o marido, Bruno Gomes. Animada com a novidade, ela compartilhou a notícia com um texto emocionante se derretendo pelo primogênito.

“Eu procuro palavras pra descrever você, mas não consigo descrever nem um pouco do êxtase que nos trouxe pela segunda vez. A primeira sensação, em saber que seu coraçãozinho já batia aqui dentro, e que sensação. A segunda, ao saber que era você, nosso filho. O quanto foi sonhado, e nesse sonho é que continuamos, mas agora, acordados… Costumam dizer que quando é menino, o mundo se torna azul, mas o nosso tem todas as cores, você quem as trouxe.”, revelou a atriz em uma foto com lingerie azul para mostrar o barrigão ao lado do marido.