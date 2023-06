Anna Livya Padilha, a Menina Fantasma, anuncia o nascimento do primeiro filho, Zulu

Conhecida como a Menina Fantasma do SBT, Anna Livya Padilha dá à luz um menino após 28 horas de trabalho de parto: 'Foi intenso'

A atriz e modelo Anna Livya Padilha, que interpretou a Menina Fantásma no SBT durante a infância, já é mamãe! Nesta segunda-feira, 5, ela revelou o nascimento do primeiro filho, chamado Zulu. Ela contou que o herdeiro nasceu no dia 29 de maio após 28 horas de trabalho de parto.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto amamentando o herdeiro na maternidade. "Zulu ta aqui, nosso Zulu nasceu e firmou a imensidão em mim. Foi dia 29/05, depois de 28 intensas horas de trabalho de parto, ele nasceu e ali veio a minha vida junto, meu significado", disse ela.

E completou com mais detalhes: "Tive parto normal, como sempre quis e foi intenso. Zulu nasceu com 3,850 kg e 52 cm. Estamos aqui vivendo cada novo momento com ele e ja to aqui de volta compartilhando tudo dessa nova vida. Obrigada por estarem aqui com a gente".

Vale lembrar que os fãs descobriram a gestação de Anna Livya de um jeito inesperado. Ela foi flagrada pelos paparazzi em uma praia no Rio de Janeiro com a barriguinha saliente à mostra, revelando a gestação. Logo depois do flagra, ela confirmou a gravidez nas redes sociais.

"Sim, estou esperando meu primeiro filho, estou radiante, como podem ver! Estou muito feliz desde que descobri. Não tem muito tempo que descobri, apesar de estar no quinto mês de gestação. Descobri praticamente no quarto mês, não tive sintoma nenhum. A gente sempre quis muito um bebê, mas não esperava que seria naquela hora", disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela contou que ficou surpresa ao ser fotografada na praia. "Pegou a gente de surpresa assim como pegou vocês ontem. Pegou a gente de surpresa a foto que saiu. A gente não contou antes porque meu marido tem uma vida mais reservada, eu também nunca expus tanto a minha vida pessoal e foi uma surpresa grande para a gente", contou ela.