Andressa Urach ficará internada até o nascimento do filho, Leon

No hospital!

Grávida pela segunda vez, Andressa Urach completa 33 semanas de gestação e seguirá internada até o filho nascer

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h14

Andressa Urach (34) precisará ficar hospitalizada até dar à luz ao segundo filho, Leon.

Nesta quarta-feira, 9, Thiago Lopes comunicou a informou através do perfil oficial da modelo no Instagram, ao compartilhar uma foto da amada no hospital.

"Andressa vai ficar internada no hospital até o nascimento do Leon. Não vamos ter a oportunidade de fazer chá de fralda se alguém quiser enviar uma lembrancinha para o Leon ou uma fralda o pix é: andressaurachpj@gmail.com (chá de fralda virtual)", pediu.

O empresário contou que Andressa completou 34 semanas de gestação. "Com a permissão de Deus e a ajuda dos médicos estamos vencendo um dia de cada vez e conseguindo segurar o Leonzinho na barriga! Completando 34 semanas hoje. Hoje são cinco dias de vitória, um dia na barriga são três a menos na UTI", completou.

A internação

Andress Urach está internada desde a última sexta-feira, 4, após começar a sentir algumas contrações e sua pressão subir. Na ocasião, Thiago confessou que eles estavam com medo do primeiro filho do casal nascer prematuro.

"Andressa está internada no hospital. Ontem às 23h, ela estava com muitas contrações e a pressão chegou a 18/11. O que nos preocupa é que o Leon está com apenas 33 semanas", disse ele.

Vale lembrar que a modelo também é mãe de Arthur (17), fruto de um relacionamento anterior.

