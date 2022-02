Andressa Urach faz desabafo sobre o pós-parto: ''As dores parecem que nunca vão acabar''

Dias após o nascimento do segundo filho, Leon, a modelo Andressa Urach contou como está se sentindo

Andressa Urach (34) usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta segunda-feira, 21.

A modelo, que deu à luz Leon no dia 11 de fevereiro, contou que seu pós-parto está sendo muito complicado e que ela está sofrendo bastante.

"Sinto muita vontade de chorar. As dores parecem que nunca vão acabar. Tenho dor de cabeça, na mama direita e no meu útero. Estou tomando bastante remédio, mas mesmo assim elas continuam", desabafou ela no Stories do Instagram.

Neste último domingo, 20, Urach surpreendeu os seguidores ao mostrar as marcas roxas pelo corpo após a internação. A modelo, que precisou ficar hospitalizada devido ao parto prematura do herdeiro, explicou que está assim devido aos medicamentos. "Estou toda roxa de ser furada no hospital para colocar medicação. Não tinha mais nem veia pra ficar mais dias internada", relatou ela, que já está em casa.

Leon, vale lembrar, é fruto do casamento de Andressa com o empresário Thiago Lopes. Além disso, ela também é mãe de Arthur (17), fruto de um relacionamento anterior.

