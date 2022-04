Andressa Urach encanta internautas ao mostrar cochilo do filho caçula

Modelo Andressa Urach encanta os seus fãs virtuais ao clicar o filho caçula, o pequeno Leon, durante o sono

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 09h35

O pequeno Leon, filho da modelo Andressa Urach (34), está conquistando cada dia mais admiradores e fãs virtuais.

Nascido em fevereiro, o herdeiro da famosa é puro charme e fofura. Recentemente, ela divulgou uma foto do garotinho dormindo e encantou os seus seguidores no Instagram.

Com um look estiloso e todo vermelho, o bebê descansava tranquilamente no berço enquanto era clicado pela mamãe super coruja.

Nesta semana, Andressa Urach postou na web um vídeo agarradinha no Leon para comemorar 2 meses de vida do seu filho caçula. "60 dias de vida do Leon!", legendou a modelo nas redes sociais.

Veja a fofura do filho de Andressa Urach!