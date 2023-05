Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, encanta ao mostrar clique inédito do filho recém-nascido

Nas redes sociais, a viúva do cantor Leandro postou um lindo ensaio fotográfico do filho caçula, Gabriel

Andréa Mota (47), viúva do cantor Leandro (1961 - 1998), explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 6, ao compartilhar uma nova foto do filho recém-nascido, Gabriel.

Em seu perfil no Instagram, ela dividiu com os seguidores um registro encantador do ensaio fotográfico do herdeiro, fruto de seu relacionamento com Fernando Alves Carmo. Na imagem, o menino aparece dormindo, usando uma roupinha branca e uma touca azul.

"Bom dia! Que o final de semana de todos seja repleto de muito amor", desejou Andreia, que também é mãe de Lyandra (27) e Leandrinho (25), do seu casamento com o cantor sertanejo, e de Fernando e Felipe, de seu atual casamento.

O quinto filho de Andréa nasceu no dia 18 de abril. Alguns dias após o parto, a mamãe coruja dividiu com os seguidores os registros do nascimento do pequeno. "O nascimento de um filho é a concretização do milagre da vida. Tudo aconteceu nesta terça-feira dia 18/04/23 às 20:30 horas e entre lágrimas de muita emoção nossa família cresceu. Uma sensação de plenitude que aqueceu nossos corações."

"Seja bem-vindo Gabriel, saiba que vamos te acolher com um amor infinito, pois você é o milagre que tanto desejávamos para completar ainda mais nossa família. Que Deus abençoe sua jornada nesse mundo, papai e mamãe estarão aqui para te guiar e acompanhar. Te amamos e te desejamos. Obrigada meu Deus por nos presentear com 5 vidas que nos completam a cada dia. Obrigada, meu Deus por sermos merecedores de tanto!", completou.

Confira a foto do ensaio encantador do filho de Andréa Mota:

