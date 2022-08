Ana Paula Siebert surge combinando biquíni com a filha em despedida de Miami

Modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, se despede de férias nos EUA e encanta com fotos ao lado da filha Vicky

A modelo Ana Paula Siebert (34), esposa de Roberto Justus (67), encheu seu feed de amor ao publicar novas fotos na companhia da filha, Vicky, de dois aninhos!

Na quinta-feira, 11, a influenciadora digital abriu álbum de fotos encantadoras ao lado da herdeira em dia de praia nos Estados Unidos. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja surgiu combinando o look com a pequena.

As duas posaram à beira-mar usando chapéu e biquíni pink em tie-dye. Ela aproveitou para se despedir de Miami após curtir férias com a família.

"Despedindo do paraíso, com nosso álbum cheio de memórias especiais! A gente ama se vestir iguais!", disse Ana Paula na legenda da postagem.

"Lindas", elogiou Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba. "Fala sério! É muita lindezaaaa!", "Maravilhosas demais meu Deus", "Não aguentoooo essa carinha serelepe", "Fofura", se derreteram os seguidores nos comentários.

Ana Paula Siebert combina look com Vicky:

Vicky surpreende Ana Paula Siebert ao andar em montanha-russa

Recentemente, Ana Paula Siebert decidiu exibir um momento divertido que viveu ao lado da filha, Vicky, durante um passeio na montanha-russa. A modelo publicou um vídeo onde ela aparece ao lado da herdeira no brinquedo, enquanto davam uma volta radical e a menina dava gritos de alegria. Ao fim do passeio, Vicky surpreendeu a mãe ao pedir para repetir o brinquedo: "De novo!", repetiu a menina algumas vezes.

