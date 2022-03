Ana Paula Siebert relembra clique grávida: ''Saudades desse barrigão''

Saudade do barrigão!

Nas redes sociais, Ana Paula Siebert falou sobre a saudade do barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 18h52

Ana Paula Siebert (34) encantou os seguidores das redes sociais ao resgatar um clique muito especial.

Nesta quarta-feira, 23, a influenciadora digital compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto de quando estava à espera de Vicky, que atualmente está com 1 ano.

A mulher de Roberto Justus (66) ainda confessou na postagem que sente saudade do barrigão. "Há dois anos… e eu achava que sabia o que me esperava… não tinha ideia do quanto meus dias se tornariam melhores e mais coloridos! Minha Vicky. Saudades desse barrigão de 8 meses!", escreveu ela na legenda.

Look estiloso

Nesta última terça-feira, 22, Ana Paula Siebert deixou os internautas babando ao compartilhar detalhes de seu look luxuoso para fazer presença num evento de moda em São Paulo.

Para compor o look, a modelo usou uma bolsa prateada da Louis Vuitton, com valor aproximado de R$ 40 mil. Além disso, ela estava com um conjunto cheio de plumas avaliado em mais de R$ 2 mil, assinado pela Amissima, que comandava o evento.

Confira: