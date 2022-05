Ana Paula Siebert exibe detalhes da festinha de 2 anos da filha, Vicky

Ana Paula Siebert mostrou com detalhes um pouco da decoração especial que escolheu para celebrar os 2 anos da filha, Vicky

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 18h13

Parece que Ana Paula Siebert (34) ainda não superou a festinha de aniversário que fez para celebrar a chegada dos 2 anos da filha, Vicky.

Nesta terça-feira, 24, a loira usou suas redes sociais para exibir com mais detalhes, cada pedacinho da decoração do evento, que contou com a temática Disney.

Nos registros feitos pela empresária, é possivel ver com perfeição o bolo decorativo, a mesa toda colorida recheada de docinhos, as mesas dos convidados com muitos detalhes, cheia de personagens e muitas bexigas colorida, inclusive no formato de Mickey Mouse, que davam um tom ainda mais parecido com os parques da Disney.

Na legenda, a mamãe agradeceu pelo carinho de cada um dos seus fornecedores: "Mais alguns detalhes porque ainda não superei! Sempre falo que ter conexão com a equipe que organiza um evento faz toda diferença… e por isso eu sempre escolho os mesmos parceiros, que já são amigos, porque confio de olhos fechados… e o resultado é esse!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que festa mais linda! Parabéns aos papais e a princesa!", escreveu um. "Uma verdadeira obra de arte. Um sonho! Festa linda!", falou outro. "Sensacional!", disse um terceiro.

Confira os cliques com detalhes da festa de 2 anos de Vicky, filha de Ana Paula Siebert: