Ana Paula Siebert encanta ao mostrar Vicky falando inglês: ''Quem aguenta?''

Modelo Ana Paula Siebert compartilha vídeo da filha Vicky pronunciando frase em inglês e perguntando se o seu look está bonito

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 09h37

A modelo Ana Paula Siebert (34) explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar um vídeo da filha de dois anos de idade!

No registro, publicado pela influenciadora digital na manhã desta segunda-feira, 15, no Instagram, a pequena Vicky, do casamento com Roberto Justus (67) encantou a web ao surgir falando uma frase em inglês. Usando um vestidinho da marca Gucci, a bebê ainda questiona se o look dela está bonito.

Nas imagens, Vicky fala: "Ai, my God!", que significa "meu Deus", e ainda pergunta: "É bonito meu laço? É vermelho?! É bonita minha roupa?".

"E aí pessoal, é bonito?! Quem aguenta essa mini pessoa?!", babou Ana Paula na legenda da publicação.

"Coisa mais lindaaaaa, gente", "Ninguém agueeeenta!!!", "Sonho, ela é uma boneca!! Deus abençoe!", "Não tenho maturidade para a Vicky!", "É muito graciosa", "Esta bebê é linda, educada, amada e ainda ama os animais, meu Deus, ela é tudo", elogiaram os fãs. Teve ainda quem comparou Vicky com a mãe. "Ela é uma mini você! Uma princesa", destacou uma admiradora.

Ana Paula Siebert mostra Vicky falando inglês:

