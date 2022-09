Ana Paula Siebert deixa seguidores encantados ao publicar foto da filha toda suja de areia: ''Muito fofa!''

Ana Paula Siebert deixou seus seguidores encantados ao publicar uma foto perfeita da filha, Vicky, toda suja de areia

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 19h51 - Atualizado às 20h08

Nesta segunda-feira, 12, Ana Paula Siebert (34) deixou seus seguidores encantados ao publicar uma foto fofa da filha, Vicky (2), toda suja de areia.

Na imagem, a menina aparece brincando na praia, usando um maiô branco, todo estampado, enquanto estava completamente coberta com as areias branquinhas, realçando a beleza dos seus olhos e de seus cabelos loiros.

Na legenda, ela escreveu: "Beach Baby", que em português significa: "Bebê de praiano".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito fofa!", disse um. "Princesa!", falou outro. "Vicky à milanesa!", brincou um terceiro. "Que linda!", escreveu ainda um quarto.

Confira a foto encantadora de Vicky, filha de Ana Paula Siebert, toda suja de areia:

Ana Paula Siebert combina biquíni com sua filha durante dia na praia

Recentemente, Ana Paula Siebert curtiu um dia de praia com a filha, Vicky e resolveu combinar o seu biquíni com o da herdeira. Enquanto ela apostou em um modelo preto com detalhes em xadraz, a menina usava uma roupa de praia, com a mesma estampa xadrez, além das duas estarem com um chapéu igual e óculos de sol estilosos.

